Büyükşehir 4 yeni köprü inşa ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. 2021 Ulaşım Yatırımları doğrultusunda planlanan köprü ve menfez çalışmaları birer birer tamamlanıyor. Kısa süre önce Ekinözü ilçesinin Ambar Mahallesi’ndeki ekonomik ömrünü dolduran köprü yıkılmıştı. Mahallenin ana girişini sağlayan köprünün yerine 14 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip yeni bir köprü inşa edildi. Elbistan ilçesinin alabalık üretim merkezleri arasında bulunan Tapkırankale Mahallesi de yeni köprü kazandırılan adresler arasında yerini aldı. Ticari sevkiyatlar için sıklıkla kullanılan köprü, 14 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip olacak şekilde tamamen yenilendi.

Onikişubat’a Dev Köprüler

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat’a bağlı mahallelerdeki köprü inşaları ise devam ediyor. Dadağlı Mahallesi’nde bir süre önce yıkımı başlatılan köprünün yerine, 30 metre uzunluğa ve 13 metre genişliğe sahip büyük bir köprü inşa ediliyor. Yine aynı ilçede çalışma gerçekleştirilen bir diğer adres ise Şahinkayası Mahallesi oldu. Tarımsal üretimin yoğunlaştığı mahallenin eski köprüsü, yerini çift şeritli yeni köprüye bırakacak. İki kat genişletilerek 10 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğe yükseltilecek yapıdaki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Toplamda yaklaşık 2,5 Milyon TL yatırımla 3 ilçeye inşa edilen 4 yeni köprü, mahalleler arası ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak.