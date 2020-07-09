Büyükşehir “acil müdahale teknesi” görev başında!
Olası boğulma tehlikelerine karşı Büyükşehir Belediyesi barajlarda tedbirlerini arttırdı.
KAHRAMANMARAŞ 09.07.2020, 15:24 09.07.2020, 19:37
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini su kenarlarına atmaya başladı.
Sıcaklıklarında 40 dereceyi bulmasıyla birlikte serinlemek isteyenler kendilerini sulara atıyorlar.
Ama dikkat edilmesi gereken hususlar var.
Elektrik enerjisi ve tarım için sulama kaynağı olarak kullanılan barajlar suya girenler açısından büyük bir tehlike oluşturuyor.
Son günlerde boğulmaların artmasıyla birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de önlem alarak barajlarda acil müdahale teknesi bulunduruyor.
Acil Müdahale Teknesi Kaptanı Akif Kılıçsallayan konuya ilişkin Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.
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