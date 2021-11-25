Büyükşehir Afşin ilçe merkezindeki caddeleri yeniledi
Büyükşehir Belediyesi, Afşin ilçesinin merkezi arterlerinden Elçibey, Atatürk ve Afşinbey caddelerinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. 1,5 Milyon TL yatırımla yenilenen arterlerde ulaşım standardı yükseldi.
KAHRAMANMARAŞ 25.11.2021, 14:57
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını birer birer tamamlıyor. Bu kapsamda bir süre önce Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Afşin’in merkezinde başlatılan asfalt çalışmaları tamamlandı. 1,5 Milyonluk yatırımla, Elçibey, Atatürk ve Afşinbey caddeleri yenilendi. Gerçekleştirilen çalışmayla ilçe merkezindeki ulaşım standardı yükselmiş oldu. İlçenin ticari faaliyetlerinin de büyük bir bölümünün karşılandığı caddelerdeki esnaflar gerçekleştirilen çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
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