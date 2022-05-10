Büyükşehir Aile Ziyaretlerini Sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye, yanlarında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit yakınlarını, yaşlı vatandaşları ve özel gereksinimli bireyleri hanelerinde ziyaret etti. Ziyaret programında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün eşi Leyla Güngör, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Zehra Aslantaş, AK Parti Dulkadiroğlu Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen’de yer aldı. Ziyarette hane halkıyla bolca sohbet eden ziyaret heyeti, çocuklarla da yakından ilgilendi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak, şehit yakınlarımız, yaşlılarımız ve özel gereksinimli vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye, onların yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Nazik misafirperverlikleri ve samimi sohbetlerinden dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.