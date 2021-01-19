Büyükşehir: 'Ana arterlerimiz açık'
İl genelinde teyakkuz halinde olan Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinde şehir merkezinde başlayan kar yağışında ulaşımın aksamaması için sabaha kadar kar temizleme ve tuzlama yaparak yol açma çalışmaları gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde devam eden karla mücadele çalışmalarına şehir merkezinde de devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, gece geç saatlerde şehir merkezinde başlayan kar yağışının ulaşımda aksamalara meydan vermemek adına kar yağışı ile birlikte çalışmalara başladı.
Ana Arterlerimiz Açık
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada: “Kar yağışına karşı teyakkuz halinde olan ekiplerimiz şehir merkezindeki tüm ana arterlerde karla mücadele çalışmaları kapsamında karbıçaklı tuz araçları, kazıcı-yükleyiciler, greyderler, açık tuz araçları ve solüsyon aracı olmak üzere tüm araç ve ekipmanlarla sahada yerimizi aldık. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte teyakkuz halinde olan ekiplerimiz çalışmalara başladılar. Şu an itibari ile şehir merkezinde ana arterlerimizde bir sorun yok. Sağlık kuruluşlarımıza ulaşım başta olmak üzere şehir merkezinde ulaşımda konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Aynı zamanda ilçelerimizde de karla mücadele çalışmalarımız hızla devam etmektedir” denildi.
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