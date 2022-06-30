Büyükşehir Andırın’da yol çalışmalarına devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Andırın’da muhtelif mahallelerde bir dizi yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, Köklü Mahallesi - Çakalcılar mevkii, Kuzgun Mahallesi – Çardak, Boğazören Mahallesi – Havuslar mevkii arasında ulaşımı sağlayan toplamda 10 kilometre uzunluğundaki arteri yeniledi. 6 kilometre uzunluğundaki Bostanlı – Göstek – Boynuyoğunlu mahalle yolunda ise sathi asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor. Arterlerde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla kırsal mahallelerin ulaşım standardı artırılıyor.

Mahallelerin Ulaşım Sorunu Gideriliyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir genelinde yol yenileme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimiz, Andırın’da kırsal mahalle yollarının iyileştirilmesi için muhtelif yerlerde çalışmalarını sürdürüyor. Arterlere kazandırılan sathi asfalt kaplamasıyla mahallelerin ulaşım standardı artırılıyor. Şehir merkezinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde ulaşım altyapımızı iyileştirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.