Büyükşehir Arterlerde Yenilemelerini Sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, şehrin muhtelif yerlerinde olumsuz kış şartları ve yağışlar neticesinde deforme olan arterler ve yürüyüş yollarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Ekipler, deforme olan yollarda sıcak asfalt, kaldırımlarda ise yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yapılan uygulamalarla yaya ve araç trafiğinde meydana gelebilecek aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca nokta kabartmalı şeritler ve rampalar gibi engelli dostu uygulamaların gerçekleştirileceği kaldırımlar, özel gereksinimli bireyler için daha güvenli hale geliyor.

Tüm Araç ve Personelimizle Sahadayız

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir genelinde etkili olan kış şartları ve yağışlar neticesinde deforme olan ve ulaşımda sorun teşkil eden bölgelerde bakım onarım çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Yaya ve araç trafiğinde meydana gelebilecek her hangi bir aksamaya mahal vermemek için mesai mefhumu dinlemeksizin tüm araç ve personelimizle sahadayız. Ulaşımda güvenliği ve konforu sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerine yer verildi.