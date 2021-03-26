Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, işçi ücretlerini açıkladı!

Hayrettin Güngör sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada; " Sendikamızla yaptığımız görüşmeler sonucunda belediye bütçe imkanlarımızı da zorlayarak en düşük işçi ücretini 3700 TL’ye çıkartarak anlaşma sağladık. İşçilerimize ve şehrimize hayırlı olsun." dedi