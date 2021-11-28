Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör ve AK Parti İl Başkanı Görgel şehre müjdeler verdi!

Ziyaretleri kapsamında Onikişubat Belediyesi’nin vizyon projesi olan EXPO 2023 alanında da incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu ve Ak Parti Grup Başkanvekili Ünal burada Başkan Mahçiçek’ten bilgiler aldı.

Sonrasında MADO evinde düzenlenen yemeğe katılan Bakan Kasapoğlu burada Mado Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur’un dondurma şovuna eşlik ederek kendisi de satırla dondurma kesti.

Bakan Kasapoğlu ve Ak Parti Grup Başkanvekili Ünal’ın ziyaretlerini Aksu Haber’e değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör stadın onarımı için en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise şehrimize verdiği müjdelerden dolayı bakanımıza ve grup başkanvekilimize teşekkürlerimi sunuyorum dedi.