Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör’den; ''Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışı''

Başkan Güngör, Türkiye Diyanet Vakfının; “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla sürdürdüğü vekâletle kurban organizasyonu kapsamında kurban vekâletini, TDV Kahramanmaraş Şubesine verdi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç’ten Türkiye Diyanet Vakfı 2020 Yılı Vekâletle Kurban Organizasyonu hakkında bilgiler alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör daha sonra Türkiye Diyanet Vakfınca sürdürülen vekâletle kurban organizasyonuna destek olmak amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş Şubesine kurban bağışında bulundu.

Başkan Güngör’ün kurban vekâletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden T.D.V. Kahramanmaraş Şubesi Başkanı ve İl Müftüsü Celal Sürgeç, kendilerine teşekkür ederek, bağış makbuzunu takdim etti.