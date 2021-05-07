Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör açıkladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Önsen Köprüsünün çalışmalarına Bayramdan Sonra Başlanacağını Duyurdu.



Başkan Güngör, Toplamda 200 metre uzunluğa sahip köprünün 4,5 kilometrelik bağlantı yoluyla birlikte yapılacağını belirtti. Böylece yaklaşık 60 bin araç sahibi, şehir ulaşımı için kullandığı karayolunu, 10 kilometre kısaltmış olacak.



Başkan Güngör yeni projelere ve planlanan yeni yerleşim yerlerine dikkat çekerek, “Yeni yerleşim alanlarımızda, daha fazla sosyal donatının ve daha fazla yeşil alanın yer alacağı bölgeler olacak. Burada yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun yapılaşma öngörüyoruz. Akıllı şehir planlamacılığının bir devamı olarak projesini gerçekleştirdiğimiz Önsen Köprümüzün ihalesini ve yer teslimini yaptık. Bayram sonrası inşallah buraya da başlamış olacağız. Toplamda 200 metre uzunluğa sahip köprümüzü 4,5 kilometrelik bağlantı yoluyla birlikte yapacağız. Yani köprü tamamlandığında Ağcalı Kavşağı’ndan bu bölgemize kadar kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. Böylece yaklaşık 60 bin hemşehrimizin şehir ulaşımı için kullandığı karayolu yaklaşık 10 kilometre kısalacak. İleriye dönük bu bölgede öngördüğümüz 150 bin nüfus potansiyelinin ulaşım standardı yükselecek” bilgilerini aktardı.