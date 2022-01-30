Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yedikuyular Kayak Merkezini ziyaret etti.

Burada Başkan Güngör ve Aksu Tv Haber muhabirimiz Murat Baltacı kızak yarışı yaptı. Yarıştaki eğlenceli dakikalar kameralarımıza yansıdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yedikuyular Kayak Merkezi’ne çevre illerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Başkan Güngör konuşmasının devamında Yedikuyular Kayak Merkezin’de ileriki süreçte yapılması planlanan projelerden bahsetti.