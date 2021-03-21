Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’den çağrı!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Sonrası Alınan Kararla Birçok İl Kontrollü Normalleşmeye Adım Atarken Kahramanmaraş’ta Bu İllerden Biri Oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Kontrollü Normalleşmeyle Vatandaşların Daha Dikkatli Olmaları Gerektiği Hususunda Uyararak Bir Kez Daha Maske Mesafe Ve Hijyen Kurallarına Uymaya Davet Etti.