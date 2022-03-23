Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerine, 325 bin lira nakdi yardım yaptı!
Sporun ve sporcunun gelişimi adına her zaman hizmetlerine ve desteklerine devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerine, 325 bin lira nakdi yardım yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 23.03.2022, 17:09 23.03.2022, 18:41
Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu arasında yapılan işbirliği neticesinde Bu yıl amatör branşlarına yapılacak olan 1 Milyon TL’lik desteğin 325 bin lira ödendi, Paranın geri kalanı ise sezon sonuna kadar dağıtılacağı belirtildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan, verilen destek için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mustafa Orak ise “Kulüplerimizin ve sporcularımızın yanındayız.” Dedi.
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