Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.



Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Dulkadiroğlu Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan Büğlek Caddesi üzerinde muhtelif yerlerde genişletme çalışmalarını sürdürüyor.



Çalışma gerçekleştirilen bölgelerin genişliği 6 metreden 16 metreye çıkarılıyor. Kazı, dolgu, hafriyat ve asfalt öncesi hazırlıkların tamamlanmasının ardından çalışma gerçekleştirilen alanlarda sıcak asfalt uygulamasına başlanacak.



Çalışmaların tamamlanmasıyla genişliği artırılan Büğlek Caddesi’nin standardı da üst seviyeye çıkarılacak.