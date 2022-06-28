Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor!

Elbistan’a bağlı kırsal Türkören ile Gündere Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan bin 200 metrelik yol, kilit parke ile kaplanmaya başlandı.

Çalışmaları inceleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Daire Başkanı Cihan çınar, yapılan taleplerin değerlendirilmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün talimatları doğrultusunda çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Çınar yaptığı değerlendirmede: “Büyükşehir belediyesi olarak Türkören ve Gündere Mahallelerini birbirine bağlayan bin 200 metre uzunluğundaki grup yolunda çalışma yürütüyoruz. Burada yaklaşık 7 bin metre kare kilitli parke döşemesi yapacağız. Yüzde kırk oranına yaklaştığımız çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Kuzey ilçelerimizin genelinde şua anda çalışma yürütüyoruz. Mahalle halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Çalışmaları takip eden Türkören Mahalle Muhtarı Mehmet Altun ile Gündere Mahalle Muhtarı Ali Köse de tozlu yolardan kurtulmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.