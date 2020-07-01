Büyükşehir Belediyesi Ekinözü'nde asfalt çalışmasına başladı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ekinözü kırsalındaki mahalle yollarında asfalt çalışmasına başladı.
KAHRAMANMARAŞ 01.07.2020, 18:19 01.07.2020, 19:01
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Ekinözü ilçesi kırsalındaki Gaziler, Demirlik ve Kürtül mahallelerince kullanılan grup yolu yıllar sonra asfalt ile tanıştırıldı.
Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Daire Başkanı Halis Yiğitoğlu, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker ile birlikte çalışmaları inceledi.
Yiğitoğlu burada yaptığı açıklamada şunları söyledi.
Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker de destek ve hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör’e teşekkür etti.
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