Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağında çalışmalarını sürdürdü!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri saat 09.30 ile 15.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek çalışmalarını hızlandırarak devam ettirdi.
KAHRAMANMARAŞ 27.06.2020, 12:36 27.06.2020, 18:14
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YKS sınavı dolayısıyla saat 09.30 ve 15.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı.
Sokakların sessiz kalmasını fırsat bilen belediyelerde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri soka çıkma yasağını da fırsat bilerek kent genelindeki çalışmalarını artırarak devam ettirdi.
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