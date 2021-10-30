Büyükşehir Belediyesi Elbistan Doğan Mahallesi’nin ana yolunu sıcak asfalt ile kapadı

Büyükşehir belediyesi doğalgaz iletim hattı geçen güzergahtaki içme suyu hattını da yenileyip asfalt kaplamasına geçti.



Yaz aylarında yapılan altyapı çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte bin 200 metre uzunluğundaki çift yönlü yol asfalt ile kaplanıyor.



Çalışmaları inceleyen AK Parti Elbistan İlçe Başkan Yardımcısı Ertuğrul sönmez, doğan mahallesinde de birçok sorunun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.



Doğalgaz iletim hattı geçirildiği esnada, sorun tespit edilen içme suyu hatlarının da yenilendiğini kaydeden Sönmez: “Doğan Mahallemizde altyapı problemi de vardı. İçme suyu şebekesi de oldukça eskiydi. KASKİ müdürlüğü yaptığı çalışmayla hatları yeniledi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt kaplamasına geçildi. Bu vesileyle öncelikle büyükşehir belediye başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlçe başkanımız sayın Ahmet Tıraş çok emek verdi ona teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmayla bozulan yol altyapısı da tamamlanarak parkeden sıcak asfalta dönüştürüldü” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalar ile altyapılarının yenilendiğine değinen Doğan Mahallesi Muhtarı Önder Kerek de tozlu yollardan kurtulmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Mahalle sakinleri de, çalışmalar esnasında zor günler yaşadıklarını ancak, nihayetinde, altyapısı tamamlanmış sıcak asfaltla kaplanmış yola kavuştuklarını dile getirdi.