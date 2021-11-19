Büyükşehir Belediyesi geleneksel ahşap oyuncaklarını görücüye çıkardı
Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş, Ankara’da düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nde gençlere tanıtılmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 19.11.2021, 16:18
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen festivalde gençlerle bir araya gelen Büyükşehir belediyesi ekipleri Kahramanmaraş’ta KAMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan geleneksel ahşap oyuncakları görücüye çıkardı.
Festival alanında dikkat çeken ahşap oyuncak standına miniklerin ilgisi ise yoğun oldu.
Minikler önce bilgi aldı sonra kendi oyuncaklarını kendileri yaptı.
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