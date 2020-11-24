Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, Haber Ötesi'ne konuk oldu!

Aksu TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Haber Ötesi’nin bu haftaki konuğu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş oldu.

KAHRAMANMARAŞ 24.11.2020, 12:31 24.11.2020, 18:25
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, Haber Ötesi'ne konuk oldu!

Keleş programda, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen I. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri’nin detaylarını paylaştı.

UNESCO yaratıcı şehirler ağı Edebiyat Şehri başvurusundaki sürecine de değinen Keleş ‘Bu çalışmamızdan olumlu bir sonuç alırsak Kahramanmaraş Edebiyat Şehri kategorisindeki ilk Türk şehri olacaktır’ dedi.

Konuşmasının devamında keleş, şiir ve edebiyat günlerinin kapanışındaki atmosferi değerlendirdi.

Keleş daha sonra Büyükşehir Belediyesi Ekim Meclisi’nde, başkan Güngör’ün teklifiyle Sezai Karakoç Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi önerisi kabul edilmesindeki sürecin nasıl ilerleyeceğini anlattı.

#Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş #Haber Ötesi
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