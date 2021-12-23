Büyükşehir belediyesi görme engellilerin yanında!

Büyükşehir belediyesi kent genelinde engelli bireylerin yaşadıkları çeşitli sorunlara da çözümler buluyor. Bu kapsamda görme engelli bireylerin toplu taşıma alanında yaşadıkları sorunlara çözümler bulmak amacıyla bir toplantı yapıldı.

Türkiye Görme Engelliler Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ve derneğin diğer üyeleri sosyal hayatta karşılaştıkları sorunları dile getirdi.

Ulaşım daire başkanlığı ve ilgili müdürlerinde katılım sağladığı toplantıda yaşanan sorunların çözüm önerileri konuşuldu.

Toplantı sonunda bir açıklama yapan Türkiye Görme Engelliler Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak kendilerine daha konforlu bir hayat sunma yolunda büyük adımlar atan büyükşehir belediyesine teşekkür etti.