Büyükşehir belediyesi itfaiye teşkilatını güçlendirdi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör, 3 İtfaiye Merkezi’ni yenilediklerini ve itfaiye er kadrosunda da 12 tane KPSS sınavıyla ve 5 tane de yatay geçişle itfaiye teşkilatını da güçlendirdiklerini söyledi.
KAHRAMANMARAŞ 30.09.2021, 17:56 30.09.2021, 19:18
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, devam eden çalışmaları değerlendirdi: “Bu sene İtfaiye teşkilatımızın imkân ve kabiliyetlerini artırıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında 6 adet tam donanımlı araçlar alıyoruz. Aynı zamanda 3 İtfaiye Merkezi’mizi yeniliyoruz ve kapasiteyi artırıyoruz. Yeni personel istihdamıyla teşkilatımızı güçlendiriyoruz. Ekiplerimiz tam donanımlı şekilde 24 saat esası ile göreve hazır olarak bekliyorlar. Ben tekrar bütün itfaiye teşkilatlarımızın itfaiye haftasını tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”
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