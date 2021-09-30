Büyükşehir belediyesi itfaiye teşkilatını güçlendirdi!

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, devam eden çalışmaları değerlendirdi: “Bu sene İtfaiye teşkilatımızın imkân ve kabiliyetlerini artırıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında 6 adet tam donanımlı araçlar alıyoruz. Aynı zamanda 3 İtfaiye Merkezi’mizi yeniliyoruz ve kapasiteyi artırıyoruz. Yeni personel istihdamıyla teşkilatımızı güçlendiriyoruz. Ekiplerimiz tam donanımlı şekilde 24 saat esası ile göreve hazır olarak bekliyorlar. Ben tekrar bütün itfaiye teşkilatlarımızın itfaiye haftasını tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”