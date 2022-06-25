Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş’ın değerlerini tanıtmak için Faaliyetlerine devam ediyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş’ın kültürünü, gelenek ve göreneklerini, yöresel lezzetlerini, geleneksel el sanatlarını ve değerlerini tanıtmak için Faaliyetlerine devam ediyor.
Bu anlamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’da düzenlediği Kahramanmaraş tanıtım günlerinde Onikişubat belediyesi ve Dulkadiroğlu Belediyesi de stant açtı.
Burada Dulkadiroğlu belediyesi ekipleri ilçenin güzelliklerini tanıtırken yöresel lezzetimiz olan ekşili çorbayı da gelen misafirlere tattırdı.
Onikişubat belediyesi ekipleri de EXPO 2023 projesi ve çalışmalar hakkında bilgi vererek kente özgü lezzetleri ikram etti.
Burada açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak bütün değerlerimiz İstanbul’a taşıdık ”dedi.
Tanıtım günleri kapsamında alan içerisindeki stantları gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de, “şehrimizi ulusal ve uluslararası arenada tanıtmaya devam ediyoruz” dedi.
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