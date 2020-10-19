Büyükşehir Belediyesi Kültür Parkta “19 Ekim Muhtarlar günü” etkinliği düzenledi!

Etkinliğe mahalle muhtarlarının yanı sıra, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Büyükşehir belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya katıldı.

Dulkadiroğlu Muhtarlar Dernek Başkanı Resul Arslanhan, etkinliğe gelen misafirlere teşekkür etti.

Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Yanık, muhtarlarımızın günü mutlu ve kutlu olsun dedi.

Onikişubat Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramazan Gürbak, bugünün bizlere armağan edilmesinde emeği geçen cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Muhtarlar Derneği başkanı yaşar Altuntel de düzenlenen etkinlikten dolayı büyükşehir belediyesine teşekkür etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, konuşmasında mesai arkadaşlarımızın gününü kutluyorum dedi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’da bugün hem muhtarlar gününü kutlamak hem de istişarelerde bulunmak için bir araya geldik diye konuştu.