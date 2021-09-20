Büyükşehir Belediyesi meclis önceki dönem üyeleri Türkoğlu’nda buluştu
2014-2019 yılı arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerini Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ilçesinde ağırladı.
KAHRAMANMARAŞ 20.09.2021, 17:05 20.09.2021, 18:47
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Meclis Üyeleri ile birlikte Türkoğlu ilçe merkezinde bulunan; Millet Meydanı, İmalı Deresi Yürüyüş Yolu, Şelale Park, At Çiftliğini, daha sonra ise, Türkoğlu Millet Bahçesini, Beyoğlu Mahallesindeki Babarun Kalesi Şehitlik Anıtı ve Tarihi Su Değirmenini gezdirdi.
Yapılan projeleri yerinde anlatan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’ bu aileyi iki buçuk yıl aradan sonra bir arada görmenin mutluluğunu yaşadık.”dedi.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’de bizleri bir araya getiren Osman Başkan’ımıza teşekkür ederim ifadelerini kullandı.
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