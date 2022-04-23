Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanı’nı şenlik alanına çevirdi!
Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli İrade Meydanı’nı şenlik alanına çevirdi. Alanda kurulan şişme maskot ve oyun alanlarıyla çocuklar gönüllerince eğlendi.
KAHRAMANMARAŞ 23.04.2022, 15:58
Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte çeşitli yarışmalar, birbirinden eğlenceli atölyeler, şişme oyun alanları, yüz boyama, Karagöz – Hacivat kukla gösterisi ve animasyon gösterileri miniklerle buluştu.
İki gün boyunca 12.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler için Milli İrade Meydanı şenlik alanına dönüştürüldü.
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