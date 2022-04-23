Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanı’nı şenlik alanına çevirdi!

Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte çeşitli yarışmalar, birbirinden eğlenceli atölyeler, şişme oyun alanları, yüz boyama, Karagöz – Hacivat kukla gösterisi ve animasyon gösterileri miniklerle buluştu.



İki gün boyunca 12.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler için Milli İrade Meydanı şenlik alanına dönüştürüldü.