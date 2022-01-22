Büyükşehir Belediyesi muhalefetin iddialarına belgelerle cevap verdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tuz alım ihalesi ile ilgili bilgileri aktardı ve ekledi: “Siz yalan siyasetini sürdürdükçe biz de gerçekleri yüzünüze vurmaya devam edeceğiz. Savunduğunuz ‘tuz almadı’ yalanınıza ithafen karla mücadele çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

17 Eylül’de İhalesi Yapılmış

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün paylaştığı videoda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 17 Eylül’de ihale yaptığı ortaya çıktı. “HAM TUZ VE BUZLANMAYI ÖNLEYİCİ SIVI ÇÖZELTİ SOLÜSYON SATIN ALINACAKTIR” duyurusuyla çıkılan ihale ile Büyükşehir Belediyesi stoklarına 3 bin 500 ton daha tuz ilave etmiş oldu.

İşte ihalenin linki: https://www.ilan.gov.tr/ilan/839605/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/ham-tuz-ve-buzlanmayi-onleyici-sivi-cozelti-solusyon-alinacaktir