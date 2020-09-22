Büyükşehir Belediyesi Pazarcık’a Millet Bahçesi inşa ediyor
Başkan Güngör, “60 bin metrekare alan üzerinde yapımını sürdürdüğümüz Millet Bahçemiz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık Millet Bahçesi projesinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Pazarcık Bağdınısağır mahallesinde 60 bin metrekarelik alan üzerinde sürdürülen proje ile ilgili bilgiler paylaşan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak Pazarcık ilçemizde 60 bin metrekare alana sahip olacak Millet Bahçesi projemize başladık.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor” diye konuştu.
Bisiklet ve Yürüyüş Yolları
Proje kapsamında bisiklet ve yürüyüş yollarının da inşa edileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yöresel ürün satış noktaları, basketbol ve futbol sahaları, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor ve çocuk oyun alanlarının yer alacağı projemiz ilçemize çok yakışacak. Bölgede yaşayan hemşehrilerimizin aileleriyle güzel vakit geçirebilecekleri bir tesis olacak Millet Bahçemizin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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