Büyükşehir belediyesi şehir içi toplu taşıma ağını geliştirmeye devam ediyor

Bu kapsamda, 9 Mayıs Pazartesi gününden itibaren şehir merkezinden Güneşevler ve Mevsim Sitesi mevkiine ulaşım sağlayan iki yeni hat vatandaşların hizmetine sunuldu.

Sunulan bu hizmetle ilgili vatandaşlar Aksu Haber’e konuştu.

Büyükşehir Belediyesi açıklamada,

Piazza AVM – Güneşevler Hattı

B/74 Doğu Ekspres Piazza AVM – Güneşevler hattı gidişte; Piazza AVM – Kuddusi Baba Bulvarı – Zübeyde Hanım Bulvarı – Fetih Bulvarı – Sakarya Caddesi – Şeyh Adil Caddesi – Doğukent Kavşağı – Güneşevler Kavşağı istikametlerini kullanırken, dönüşte; Güneşevler Kavşağı – Doğukent Kavşağı – Şeyh Adil Caddesi – Sakarya Caddesi – Fetih Bulvarı – Yeni Hükümet Caddesi – Merkez Otobüs Durağı – Büyükşehir Belediyesi karşısı – Müze – Piazza AVM güzergâhını kullanılıyor.

Madalyalı Kavşak – Mevsim Sitesi Hattı

B/75 Batı Ekspres Madalyalı Kavşak - Mevsim Sitesi hattı ise gidişte; Madalyalı Kavşak – Müze – Büyükşehir Belediyesi – Azerbaycan Bulvarı – Ulu Camii – Şekerdere – NFK Kültür Merkezi – Tekerek yolu – İsmet Karaokur Bulvarı – Bahçeci Hoca Bulvarı – Karasu Bulvarı – Mevsim Sitesi Kavşağı istikametlerini kullanırken, dönüşte; Mevsim Sitesi Kavşağı – Karasu Bulvarı – Bahçeci Hoca Bulvarı – İsmet Karaokur Bulvarı – NFK Kültür Merkezi – Şekerdere – Ulu Camii – Azerbaycan Bulvarı – Büyükşehir Belediyesi karşısı – Müze – Madalyalı Kavşak güzergâhını kullanılıyor.