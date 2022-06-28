Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür envanterini geliştirmeye devam ediyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür envanterini geliştirmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.06.2022, 17:26 28.06.2022, 19:16
Bu kapsamda Yazar Tahir Gören’in kaleme aldığı ‘Kahramanmaraş Evliyaları’ adlı eser de Kültür Yayınları arasındaki yerini aldı.
Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenen kitap tanıtım programında yazar Tahir Gören, kitapseverlerle bir araya geldi.
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