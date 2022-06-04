Büyükşehir Belediyesi “Spora Atılan Adımlar” projesini hayata geçirdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında şehirde erken yaşta spor ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Bu kapsamda, Türkiye Belediyeler Birliği ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) koordinesinde, İSAR Derneği iş birliğiyle ‘Spora Atılan Adımlar’ adlı eğitim projesi start aldı.

Proje kapsamında, 10 – 14 yaşları arasında toplamda 70 çocuğa erken yaşta spor ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılmasına yönelik çeşitli branşlarda spor eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri verilerek çocukların fiziki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Spora Atılan Adımlar Projesi kapsamında basketbol, yüzme ve futbol branşlarında eğitim alacak çocukların uzmanlar eşliğinde vücut analizleri ve beslenme programları yapılarak periyodik olarak takipleri gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Diş İlişkiler Proje Uzmanı Gül Sarıkız “Büyükşehir Belediyemiz, Türkiye Belediyeler Birliği ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu koordinesinde, İSAR Derneği ile iş birliğiyle ‘Spora Atılan Adımlar’ proje kapsamında çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.