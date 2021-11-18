Büyükşehir Belediyesi “Tam Bana Göre Festival”inde!
Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş, Ankara’da düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nde gençlere tanıtıldı.
KAHRAMANMARAŞ 18.11.2021, 15:04 18.11.2021, 17:25
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen festivalde geçlerle bir araya gelen Büyükşehir belediyesi ekipleri Kahramanmaraş’ın doğal ve tarihi mekanlarını 81 ilden başkente gelen gençlere tanıttı.
Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı festivalde büyükşehir belediyesinin gençlere yönelik yaptığı büyük hizmetler de eğlenceli bir şekilde anlatıldı.
Namaz Vakti 18 Kasım 2021
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|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
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|12
|21
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|12
|21
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|7. Fenerbahçe
|12
|20
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|18
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|16
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|10
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|9
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|9
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|12
|7
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|O
|P
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|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6