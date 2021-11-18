Büyükşehir Belediyesi “Tam Bana Göre Festival”inde!

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen festivalde geçlerle bir araya gelen Büyükşehir belediyesi ekipleri Kahramanmaraş’ın doğal ve tarihi mekanlarını 81 ilden başkente gelen gençlere tanıttı.

Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı festivalde büyükşehir belediyesinin gençlere yönelik yaptığı büyük hizmetler de eğlenceli bir şekilde anlatıldı.