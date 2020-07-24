Büyükşehir Belediyesi Tarihi Maraş Kalesi’nin ışıklandırma çalışmalarını bitirdi
Tarihi Maraş Kalesi’nin muhteşem ışıklandırması görenleri kendine hayran bırakıyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.07.2020, 14:59 24.07.2020, 18:32
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Uzun süredir kapalı olan Tarihi Maraş Kalesi Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu restorasyon çalışmalarının ardından Tarihi Maraş Kalesi tekrardan vatandaşların hizmetine açıldı.
Büyükşehir Belediyesi Kale’nin dış cephesinde ve içinde yaptığı ışıklandırma çalışmalarıyla tarihi Maraş Kalesi’ni adeta görsel şölenle vatandaşların hizmetine sundu.
Kaleyi akşamları gezmeye giden vatandaşlar ise akşam karanlığında muhteşem ışıklandırmalarla tarihi dokuları daha iyi görebiliyor.
HABER – EMRE ATAÇ
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