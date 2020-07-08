Büyükşehir Belediyesi Temel Seviye Sıfır Atık Belgesine layık görüldü!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (KMBB) Sıfır Atık Projesi kapsamında yürüttüğü hizmetlerden dolayı Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi ile ödüllendirildi.

Konu ile ilgili olarak KMBB’den yapılan yazılı açıklamada: “Belediyemiz tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında kaynağında ayrı toplanan atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara verilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden yaptığımız Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi başvurumuz Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce incelenerek sistem üzerinden onaylanmıştır. Belediyemizin almaya hak kazandığı ve bu kapsamda düzenlenen 02/07/2020 tarihli ve TS/46/A1/3/1 No'lu Temel Seviye Sıfır Atık Belgesine EÇBS üzerinden ulaşılabilmektedir.

Sıfır Atık Belgesi, öncelikle sıfır atık konusunda kendi bünyesinde çalışma ekibini oluşturan, yönetmelikte belirtilen değerlendirilebilir atıkların ayrı toplama sistemini kuran, sıfır atık sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin eğitimlerini tamamlayan, sıfır atık bilgi sistemine kayıt olarak veri girişi sağlayan kurum/kuruluş ve mahalli idarelere Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince verilmektedir.

"Sıfır Atık Bilgi Sistemi" üzerinden verilen temel seviye Sıfır Atık Belgesi için il müdürlüklerine yüzlerce başvuru yapılmaktadır. Bu kapsamda ilk belgeler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verildi.

"Gümüş", "Altın" ve "Platin" seviyelerindeki sıfır atık belgesi başvurusu için temel seviyedeki sıfır atık belgesinin alınması ve takip eden 12 aylık sürenin geçmesi gerekiyor” denilerek bilgi verildi.