Büyükşehir Belediyesi temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Taşköprü ve Andırın Kanlıböğet mesire alanlarında temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği mesire alanlarında titizlikle çalıştı. Bölgede toplanan yaklaşık 1 kamyonluk atık, imha edilmek üzere tesislere götürüldü. Yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda hemşehrilerimizden de çevre temizliği hususunda daha da hassasiyet bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.