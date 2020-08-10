Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi merkez ve çevrelerde ilçelerde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarında hız kesmiyor.

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Onikişubat İlçesi Yolyanı Mahallesine ulaşım sağlayan yolda sathi kaplama çalışmalarına başladı.

Ekipler 6.5 km uzunluğunda, 8 metre genişliğinde olan Yolyanı yolunda başlattıkları sathi kaplamayı tamamladıktan sonra çalışmalarına Rahmacılar Mahallesinde devam edeceklerini bildirdiler.

Muhtar Sarı: “Tozdan ve çamurdan kurtulduk”

Yolyanı Mahallesi Muhtarı Selahattin Sarı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine yaptıkları müracaata anında cevap aldıklarını ifade ederek: “Yolyanı Mahallemize ulaşım sağlayan yolumuzun asfalt kaplaması için Büyükşehir Belediyemize yaptığımız müracaata hızlı bir dönüş oldu ve çalışmalar başladı. Kışın çamurdan yazın tozdan kurtulduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör nezdinde tüm çalışanlara mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.