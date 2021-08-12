Büyükşehir Belediyesinden Ahşap Oyuncak Atölyesi sergisi!

Sergiyi gezen çokcukların mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu.

Eğitim programına katılan kursiyerlere ise sertifikaları AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve diğer katılımcılar tarafından takdim edildi.

Düzenlenen program sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ’bu tür etkinliklerle kültürümüzü yansıtmaya devam edeceğiz’ dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise : Ahşap oyuncak geleneksel kültürümüzün bir simgesidir . dedi.