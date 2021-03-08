Büyükşehir Belediyesinden Demokrasi Meydanı’nda özel kutlama

8 Mart dünya kadınlar günü yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kahramanmaraş’ta da büyükşehir belediyesi tarafından demokrasi meydanında da kadınlar için bir dizi etkinlik düzenlendi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda kadınları bu özel günlerinde unutmayan büyükşehir belediyesi onlara çeşitli hediyeler vererek mutlu etti.

Burada kurulan stantlarda kadınların hazırladığı yüzlerce çeşit ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Aksu TV ekranlarından da 4.5 g canlı bağlantı ile yayınlanan etkinlikler sonrası kent protokolü de kadınların önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.