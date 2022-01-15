Büyükşehir Belediyesinden dev ulaşım yatırımları!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 75 Milyon TL’lik ulaşım yatırımının son derece önemli olduğunu söyledi.



Güngör, ulaşım yatırımlarıyla ilgili ise, “Kuzey Çevre Yolu’nun yapılmayan kısımlarının yapılması, yapılmış kısımlarının da iyileştirilmesi noktasında Cumhurbaşkanımız şehrimize teşrif ettiğinde arzımız oldu. Sağ olsunlar buranın da Karayolları’na devri noktasında talimat verdiler. Projeler hazırlanıyor ardından başlanacak. Güney Çevre Yolu için de çalışmalarımız sürüyor.



İmran Kılıç Köprüsü ve Bağlantı Yolu da hızla devam ediyor, burada 4 kilometrelik yeni bir bağlantı yolumuz inşa ediliyor. 75 Milyon TL’lik bu yatırım da ulaşımımız için son derece önemli. Adana Yolu’na transit geçişler için 55 metre genişliğinde yeni bir bulvar inşa ediyoruz, bunun ikinci etabı da havalimanı kavşağına uzanacak. Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ve Altgeçit Projesi’ni de inşallah 2022 yılında bitirmiş olacağız” dedi.