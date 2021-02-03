Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yapılan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan bin öğrenci için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tablet desteğinde bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 03.02.2021, 15:52 03.02.2021, 17:30
Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet!

Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, burada yaptığı konuşmada, tabletin yüz yüze eğitimde de en önemli ihtiyaçlardan biri olduğunu söyledi.



İhtiyaca göre öğrencilere verilecek tablet sayısının artırılacağını belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçte çocuklarımız okulla ve öğretmenleriyle buluşur ama öğrencilerimizin bir kısmının uzaktan eğitimlerine devam edebilmesi için bu tabletlere ihtiyaçları var. Hem ilçe belediyelerimiz hem de hayırseverlerimiz bu konuda katkıda bulunuyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ilk etapta bin tableti Milli Eğitim Müdürlüğümüze veriyoruz. Müdürlüğümüz tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara tabletleri inşallah ulaştıracak. İnşallah bu süreci atlatırız. Eski normal günlere döneriz."

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmesi için verilen tabletlerin önemine işaret etti.

Öğrencilere bir şekilde ulaşılması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Bu ulaşımı sağlamanın tek yolu uzaktan eğitime erişim imkanı sunmak. Yani sınıf ortamını dijital ortama taşımak. Bu çerçevede en önemli eğitim araç gereci tabletti. Bakanlığımız ilimiz için 13 bin tablet planlaması gerçekleştirdi. Bunun büyük bir çoğunluğu geldi. Önümüzdeki hafta içi hepsi tamamlanmış olacak." diye konuştu.

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