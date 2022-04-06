Büyükşehir belediyesinden sosyal destek kartları!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl dar gelirli ailelere verdiği ve içerisinde belirli bir limit olup kent genelinde birkaç markette harcanabilen sosyal destek kartları artık post cihazı olan bütün marketlerde kullanılabilecek.

Konuyla ilgili aksu haber’e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Bakkallar, Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy, esnafların yapması gerekenin bu kart sahiplerini kendi işletmesine çekmek olduğunu belirtti.

Özsoy, Bu düzenlemeden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.