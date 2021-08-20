Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel aşure etkinliği!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ulu Camii önünde gerçekleştirilen aşure dağıtımı etkinliğine katıldı. Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara aşure ikram edildi. Cuma namazı sonrası düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Güngör, “Mübarek Muharrem ayımız vesilesiyle geleneksel aşure dağıtımını yapıyoruz. Cuma namazı çıkışı davetimize icabet eden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Cumamız, Muharrem ayımız mübarek olsun” ifadelerini kullandı. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise, “Büyükşehir Belediye’miz bugün bu tarihi mekânda aşure dağıtıyor. Tabii bu ay bizim için çok önemli. Allah’a şükürler olsun bugün hemen her camide aşure ikramı var” diye konuştu.