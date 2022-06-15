Büyükşehir Boyalı Grup Yolu'nda Asfalta Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını geliştirmek için şehir merkezinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Dulkadiroğlu Boyalı Mahallesi’nde yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki grup yolunda gerçekleştirilen genişletme çalışmalarının ardından asfaltlama uygulamalarına başlandı. Dar olduğu için ulaşımda güvenliği tehlikeye atan arterin genişliği yaklaşık iki katına çıkarıldı. Bölgedeki pek çok mahalleye ulaşım sağlayan ve yoğun olarak kullanılan arterde gerçekleştirilen yenileme çalışmaların tamamlanmasıyla arterde konfor ve güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Yolumuzun Standardı Artırılıyor

Boyalı Mahalle Muhtarı Eyüp Çavdar, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bölgedeki birçok mahalleye ulaşım sağlayan ve mahalle sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan arter, dar olduğu için trafik güvenliğini tehlikeye atıyordu. Ayrıca arter deforme olduğu için ulaşım konforunu da olumsuz etkiliyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e arz ettik. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz de derhal çalışmalara başladı. Önce mahallemize ulaşım sağlayan yolun genişliği artırıldı. Şimdi de sathi asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. İnşallah çalışmaların tamamlanmasıyla yolumuzun standardı artırılacak. Mahallemize kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.