Büyükşehir Çalışıyor, Ulaşım Açık Tutuluyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir sorumluluk sahası içinde bulunan ana cadde, bulvar ve kavşaklar dün itibariyle tamamen ulaşıma açılırken, ekipler ilçelerin ara sokak ve tali yollarında uygulama gerçekleştiriyor. Kentin 11 ilçesinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda, 210 iş makinesi ve 400’ün üzerinde personel aktif görev alırken; merkez ilçeler Dulkadiroğlu ve Onikişubat’ta yoğun nüfuslu mahallelerin ara sokakları da temizlendi.