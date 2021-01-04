Büyükşehir çalışmalarını sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasaklarında şehir genelinde mesaisini aralıksız sürdürüyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sokağa çıkma yasaklarını fırsata çeviren ekipler, boş kalan cadde, sokak ve meydanlarda ağaç bakımlarını gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.
Grup Yolları Yenileniyor
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Teras Kafe olarak bilinen tesislerde yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Sarıçukur Grup Yolu, Mahir Ünal Bulvarı ve Türkoğlu – Osmaniye Düziçi grup yolunda çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından da Pazarcık Millet Bahçesi ile şehir genelinde mevsimlik çiçek dikim çalışmaları yapılıyor.
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