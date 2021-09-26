Büyükşehir'den Bertiz'e 15 milyon TL yatırım!

Ziyaretlerde ilk olarak Kılağlı yolunda devam eden ulaşım yatırımları yerinde incelendi. Ardından Kılağlı, Bahçeli, Hacıeyüplü, Yenipınar, Başdervişli, Budaklı ve Çobanlı mahallelerine hareket eden heyet, buralarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör, Bertiz bölgesine şimdiye kadar 15 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.



“Bu yatırımları yaparken ihtiyaçların önceliği ilkesine göre hareket etmeye gayret ediyoruz. Özellikle kırsal alandaki en öncelikli hizmetler yol ve su. Yol medeniyet, su hayattır. Eğer bu ikisi yoksa orada yaşam yok demektir.

Hamdolsun Bertiz bölgemizde yol, su ve kanalizasyon ihtiyaçlarımızı büyük ölçüde karşıladık. İlerleyen süreçte AB fonu başta olmak üzere ilave kaynaklarımızla daha büyük yatırımlar hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.