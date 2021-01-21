Büyükşehir'den esnafa büyük destek!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptığı açıklamada “İşyeri su tarifelerinde 10 metreküpe kadar ortalama yüzde50 indirim yapılmıştır” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 21.01.2021, 19:55 21.01.2021, 20:05
Kahramanmaraş’ta esnaflara müjdeli haberi Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör verdi. Sosyal medya hesabı Twitter’dan görsel paylaşan Güngör, “KASKİ tarafından su tarifelerinde yeni düzenlemeye gidilerek işyeri su tariflerinde 10 metreküpe kadar ortalama yüzde 50 indirim yapılmıştır. Yapılan yeni düzenleme ile başta küçük işletmelerimiz olmak üzere il genelinde bulunan 28 bin iş yeri bu indirimden faydalanmış olacaktır” yazısı ile esnaflara müjdeli haberi vermiş oldu.
1°
açık
Namaz Vakti 21 Ocak 2021
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:49
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:51
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Hatayspor
|19
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Trabzonspor
|19
|30
|8. Karagümrük
|18
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Rizespor
|19
|24
|13. Sivasspor
|18
|23
|14. Başakşehir
|19
|23
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|18
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
|19. Erzurumspor
|19
|16
|20. Ankaragücü
|18
|15
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Chelsea
|19
|29
|9. Southampton
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|16
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|19
|33
|5. Sevilla
|18
|33
|6. Real Sociedad
|19
|30
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|19
|26
|9. Cádiz
|19
|24
|10. Getafe
|18
|23
|11. Celta de Vigo
|19
|23
|12. Levante
|18
|22
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Real Valladolid
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|19
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|19
|12