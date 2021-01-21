Büyükşehir'den esnafa büyük destek!

Kahramanmaraş’ta esnaflara müjdeli haberi Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör verdi. Sosyal medya hesabı Twitter’dan görsel paylaşan Güngör, “KASKİ tarafından su tarifelerinde yeni düzenlemeye gidilerek işyeri su tariflerinde 10 metreküpe kadar ortalama yüzde 50 indirim yapılmıştır. Yapılan yeni düzenleme ile başta küçük işletmelerimiz olmak üzere il genelinde bulunan 28 bin iş yeri bu indirimden faydalanmış olacaktır” yazısı ile esnaflara müjdeli haberi vermiş oldu.