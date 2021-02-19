Büyükşehir'den ilaçlama ekiplerine teknik eğitim

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk ve çevre sağlığının korunması için eğitimler düzenliyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki personellere ve kamu ve özel sektörden onlarca “Biyosidal Ürün” operatörüne uzmanlar tarafından uygulamalı ve teknik eğitimler verildi. Her türden zararlı ve vektörlerle mücadelede kullanılan Biyosidal Ürünlerin etkin ve doğru kullanılması, süreçteki verimliliğin artması ve olası kullanıcı kaynaklı çevre sorunlarının engellenmesi adına önem taşıyor. Operatörlere, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Madde 27 kapsamında verilen eğitimlerde, ürün kullanımı, atıkların bertarafı, etkin ve bilinçli kullanım ve koruyucu ekipmanlar anlatıldı. Eğitimlerde, uzmanlar tarafından Büyükşehir’e ait onlarca vektörle mücadele teknik ekipmanı uygulamalı olarak tanıtıldı.

Çevre Sağlığını Önceliyoruz

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’ndan verilen eğitimlere ilişkin yapılan açıklamada, “Zararlılarla ve vektörlerle mücadele halk sağlığı açısından önem taşımaktadır. Çalışmalarımızda kullandığımız ürünlerin doğru, etkin ve bilinçli kullanımı için personellerimize ve şehir genelindeki operatörlere teknik ve uygulamalı eğitimler verdik. Biyosidal ürün kullanımında, halkımızın sağlığını olduğu kadar çevremizin sağlığını da korumayı hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.