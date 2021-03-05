Büyükşehir ‘Dinamik Denetimlere’ Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “Yeniden Kontrollü Normalleşme Süreci” çerçevesinde denetimlerini artırdı. Zabıta Dairesi Başkanlı il genelinde 33 ayrı denetim ekibi oluşturuldu. Oluşturulan denetim ekipleri görevlendirildikleri bölgelerde Covid-19 salgınının önlenmesi kapsamında genelgeler ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları doğrultusunda yoğunlaştırılmış denetim faaliyetlerine başladı. Denetimler kapsamında, sorumluluk alanlarındaki tüm işyerleri, toplu taşıma araçları, parklar, caddeler ve sokakları tek tek taranarak İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) sistemine kayıt ediliyor. Ayrıca vatandaşlar ve esnaflarca maske, mesafe ve hijyen kurallara uyulması için yeniden faaliyete giren işletmelerde ve toplu olarak bulunulan alanlarda Büyükşehir Zabıta ekiplerince uyarılar yapılıyor.





Tedbirleri İhmal Etmeyelim

Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimiz genelinde 33 ayrı noktada oluşturduğumuz ekiplerimiz halk sağlığının korunması adına denetimler gerçekleştiriyor. İl Emniyet Müdürlüğüyle koordineli şekilde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde kurallara uymayan şahıs veya işyerleri hakkında mevzuata uygun yasal işlem uygulanıyor. Salgınla mücadele kapsamında, vatandaşlarımızın da duyarlılığını en üst düzeyde tutarak normalleşme sürecinde kişisel olarak alacakları tedbirler kişi ve toplum sağlığı adına önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.