Büyükşehir ‘Dinamik Denetimlere’ Başladı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 tedbirlerine yönelik “Dinamik Denetim Süreci” genelgesi üzerine yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştiriyor. Şehir genelinde oluşturulan 33 ayrı denetim ekibi maske, mesafe ve temizlik uygulamalarını takip ediyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “Yeniden Kontrollü Normalleşme Süreci” çerçevesinde denetimlerini artırdı. Zabıta Dairesi Başkanlı il genelinde 33 ayrı denetim ekibi oluşturuldu. Oluşturulan denetim ekipleri görevlendirildikleri bölgelerde Covid-19 salgınının önlenmesi kapsamında genelgeler ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları doğrultusunda yoğunlaştırılmış denetim faaliyetlerine başladı. Denetimler kapsamında, sorumluluk alanlarındaki tüm işyerleri, toplu taşıma araçları, parklar, caddeler ve sokakları tek tek taranarak İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) sistemine kayıt ediliyor. Ayrıca vatandaşlar ve esnaflarca maske, mesafe ve hijyen kurallara uyulması için yeniden faaliyete giren işletmelerde ve toplu olarak bulunulan alanlarda Büyükşehir Zabıta ekiplerince uyarılar yapılıyor.
Tedbirleri İhmal Etmeyelim
Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimiz genelinde 33 ayrı noktada oluşturduğumuz ekiplerimiz halk sağlığının korunması adına denetimler gerçekleştiriyor. İl Emniyet Müdürlüğüyle koordineli şekilde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde kurallara uymayan şahıs veya işyerleri hakkında mevzuata uygun yasal işlem uygulanıyor. Salgınla mücadele kapsamında, vatandaşlarımızın da duyarlılığını en üst düzeyde tutarak normalleşme sürecinde kişisel olarak alacakları tedbirler kişi ve toplum sağlığı adına önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
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